Accès aux soins, prévention, coopération avec les autres professionnels de santé, numérique : le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, et sa ministre déléguée, Agnès Firmin Le Bodo, ont fixé jeudi 27 octobre 2022 les quatre principaux objectifs de la négociation conventionnelle qui doit s’ouvrir prochainement entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux.