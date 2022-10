Le TA de Montpellier enjoint l’UM d’inscrire en M1 sous 7 jours 6 étudiants refusés en master, dans un référé-suspension le 27 octobre 2022. Ces derniers estiment que la sélection en master à l’UM est illégale faute pour le CA d’avoir approuvé les capacités d’accueil et critères de sélection. L’UM indique que son CA a délibéré le 18 octobre sur les attendus du master. Pour le TA, cette délibération non rétroactive "n’a validé que les attendus des divers parcours du second cycle, suite à la décision du CFVU du 6 janvier 2022, mais n’a pas arrêté les modalités de sélection en master".