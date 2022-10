Le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, se rend, le 28 octobre 2022, à la mission locale Métropole Sud de Templeuve, dans le Nord, pour assister à la signature du 200 000e CEJ (contrat d’engagement jeune). Lancé le 1er mars dernier, ce dispositif remplace la Garantie jeunes et vise à accompagner les 16-25 ans éloignés de l’emploi. Initialement, il devait concerner 300 000 jeunes cette année. Un objectif revu à la baisse par le ministre, qui annonce plutôt 280 000 signatures d’ici décembre. Mais, à raison d’un peu plus de 20 000 signatures par mois, (178 000 CEJ étaient dénombrés fin septembre), le point d’arrivée pourrait s’établir plutôt autour de 250 000. Par ailleurs, les associations retenues dans le cadre de l’appel à projets pour l’accompagnement des jeunes les plus en rupture sont désormais progressivement annoncées, région par région.