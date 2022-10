La commission d’enquête "visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France" a tenu sa première réunion, mercredi 26 octobre 2022, et procédé à la nomination de son bureau. Elle sera présidée par le député LR Raphaël Schellenberger, élu de la circonscription de Fessenheim (Haut-Rhin), et aura pour rapporteur Antoine Armand (Renaissance, Haute-Savoie). Elle recevra François Hollande et Nicolas Sarkozy début 2023 et devra rendre son rapport en avril de la même année.