GFI : un accord sur le travail atypique accompagne les salariés sur le plan financier et des conditions de travail

La direction de la SSII française GFI (Groupe français d’informatique) et deux organisations syndicales (CFDT et SUD) ont signé le 20 mars 2014 un accord "sur le travail atypique" dans le but d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, du travail posté, et du travail les dimanches et les jours fériés au sein de l’UES GFI. Conclu pour une durée indéterminée, le texte permet non seulement "d’assurer la continuité de service requise pour les besoins clients", mais également d’accompagner les salariés concernés "tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail", précise le texte.