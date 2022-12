Créée en 2018 dans le sillage de la loi Avenir professionnel, la Rocket school, "école de vente et de marketing digital", ouvre en décembre au Havre son 8e campus, avec toujours le même modèle économique : les formations sont soit financées sur les fonds de l’alternance, soit par Pôle emploi pour les profils en reconversion, indique David Bechtel, DG, en octobre 2022. Gratuite, l’école propose un programme sans condition de diplôme, après un passage en "bootcamp" et un test de personnalité, mais aussi un bachelor et un master. "Dans la galaxie des nouvelles écoles du numérique" : 2e épisode.