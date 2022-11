Le Céreq réalise depuis le 10 octobre 2022 une enquête sur les effets du financement PIA sur les campus des métiers et des qualifications (Effipia), indique-t-il dans sa lettre "Les brèves d’octobre du Céreq", publiée le 27 octobre 2022. Cette enquête vise "l’ensemble des structures partenaires" de l’un des 32 CMQ lauréats de l’action "Territoires d’innovation pédagogique" du PIA, "quelle que soit l’activité réalisée en leur sein" (lire sur AEF info). Objectif : documenter les effets de ce financement en matière d’actions réalisées par le campus, d’innovations pédagogiques ou de partenariat. "Cette enquête fait partie d’une évaluation plus large conduite à l’initiative du SGPI et de la CDC". Les résultats seront publiés "dès 2023".