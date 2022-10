Les gestionnaires du réseau à haute tension (RTE) et du réseau de distribution (Enedis) ont présenté jeudi 27 octobre la hiérarchie des mesures d’urgence à appliquer en cas de déséquilibre entre la consommation et la production d’électricité durant cet hiver. Ces "mesures de sauvegarde" vont du signal Ecowatt au délestage tournant et programmé sur le réseau, qui représente l'ultime niveau d'intervention. Elles sont assorties d’une communication trois jours auparavant.