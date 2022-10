L’académie d’Amiens lance un plan de lutte contre les LGBT+phobies

L’académie d’Amiens annonce lundi 17 mai 2021 les grandes lignes de son plan académique de lutte contre les LGBT+phobies. Constatant que "l’homophobie et la transphobie peuvent se traduire par le repli sur soi, l’échec scolaire, le décrochage, les comportements suicidaires", le rectorat affiche son intention de lutter contre "la haine et les discriminations" à tous les niveaux de la scolarité pour "favoriser la réussite et le bien-être des élèves LGBT+". Comme au rectorat de Paris (lire sur AEF info), un observatoire académique suivra ce sujet et jouera un rôle de conseil auprès des chefs d’établissement et des personnels. Les interventions sur ces sujets d’associations agréées par l’Éducation nationale seront renforcées au collège et au lycée, ainsi que la formation des personnels. L’académie de Toulouse est engagée dans une démarche similaire.