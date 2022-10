À quelques jours de la trêve hivernale, qui débutera le 1er novembre, le ministère chargé de la Ville et du Logement assure de sa vigilance accrue sur le sort des enfants sans-abri ou sans domicile fixe, et fera très prochainement parvenir une instruction en ce sens aux préfets de département. Pour renforcer la prévention des expulsions en amont, dans un contexte d’inflation élevée et de flambée des prix de l’énergie, l’Observatoire des impayés des loyers se réunira à nouveau, dès la première semaine de novembre, indique le ministère le 27 octobre 2022.