Criblage : Accred, un nouveau fichier "pour faciliter la réalisation d'enquêtes administratives" créé par décret

Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé Accred (Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données), est créé par un décret publié au Journal officiel, vendredi 4 août 2017. Il a pour objet de "faciliter la réalisation des enquêtes administratives […] par le Service national des enquêtes administratives de sécurité de la DGPN et par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de la DGGN et d’exploiter les informations recueillies dans ce cadre", précise le texte. Ce fichier implique "une consultation automatique et, le cas échéant, simultanée" de différents traitements de données à caractère personnel "aux seules fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée". Dans son avis, la Cnil estime quant à elle que "les finalités poursuivies par le traitement Accred" lui apparaissent "légitimes".