Bilan de l’autonomie 15 ans après la LRU, vie étudiante et difficultés financières des Crous, le député Hendrik Davi (LFI, Bouches-du-Rhône) revient pour AEF info sur son rapport pour avis sur les crédits enseignement supérieur et vie étudiante inscrits au PLF 2023. Dans un entretien pour AEF info le 19 octobre 2022, il précise les amendements qu’il portera lors de la discussion budgétaire en commission de l'éducation, le 2 novembre prochain : allocation d’autonomie pour les étudiants, augmentation des moyens des établissements pour rehausser le taux d’encadrement, ou encore titularisation des contractuels. Il précise aussi qu’il déposera fin novembre une proposition de loi visant à "sortir de la mise en concurrence des établissements" et à leur redonner "les moyens de leurs missions", qu’il juge "essentielles dans un contexte de crise écologique, sociale et économique".