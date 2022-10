En 6 ans, alors que les effectifs ont doublé, "nous avons réduit de plus de 95 % les accidents du travail", explique Lionel Dalla Serra, directeur de La Boulangère à Beaune (300 salariés). Un travail de longue haleine a été conduit pour changer les comportements. L’entreprise ne laisse rien passer, recensant et traitant même les "presque accidents". En cas d’absence sur une ligne, "on préfère arrêter une ligne plutôt que de mettre quelqu’un sur un poste de travail alors qu’il ne le maîtrise pas", explique également Lionel Dalla Serra, lors d’un entretien à AEF info le 13 octobre 2022.