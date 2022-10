Les Alpes-Maritimes investissent 20 M€ dans les Ehpad pour améliorer les conditions de vie

Le département des Alpes-Maritimes lance un plan d'investissement de 20 M€ pour financer des travaux de construction ou de rénovation dans sept Ehpad à but non lucratif, sur la période 2018-2020. Ce programme volontariste vise à "accélérer la réalisation de travaux" pour offrir "de meilleures conditions de vie et de travail", "tout en évitant d’alourdir la facture pour les familles et les résidents", a souligné Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental, lors d’une conférence de presse lundi 14 mai 2018. Entre 2009 et 2017, la collectivité a investi plus de 31 M€ pour la modernisation de 25 Ehpad. "Nous doublons ainsi nos crédits dédiés à cette politique en passant de 3 M€ par an à 6,5 M€ par an", a-t-il commenté. Ce programme est financé par la valorisation financière du patrimoine immobilier et foncier du département, dont la vente a rapporté 20,2 M€ en 2016 et 2017.