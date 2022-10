L’édition 2022 du Climate Finance Day a été l’occasion d'officialiser la transformation de Finance for tomorrow en Institut de la finance durable, qui sera opérationnel en janvier 2023 et aura pour président Yves Perrier. Le ministre Bruno Le Maire a demandé la remise de travaux sur le financement de la décarbonation dans deux secteurs (rénovation énergétique et recyclage de certains matériaux) pour février 2023. Loin des annonces, que peu encore espéraient, visant à mettre la Place de Paris sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris.