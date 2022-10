"On va lancer dans les prochains jours un grand chantier de réforme et de refonte de notre code de procédure pénale en associant étroitement nos sénateurs, nos députés, et les deux commissions des Lois", a annoncé le président de la République Emmanuel Macron sur France 2 mercredi 26 octobre 2022. Le ministère de la Justice précise à AEF info que cet objectif, qui figure parmi les conclusions des "États généraux de la justice", est à l’étude "dès maintenant". Un "plan d’action" des mesures qui découlent des EGJ sera présenté par le garde des Sceaux dans la "deuxième quinzaine de novembre".