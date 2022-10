Auditionnés par les parlementaires membres de l’Opecst, jeudi 27 octobre 2022, EDF, l’Autorité de sûreté nucléaire et l’IRSN, mais aussi le consultant Yves Marignac et les membres de l’Anccli se sont attachés à donner un état des lieux des connaissances mais aussi des questions non résolues sur le phénomène de corrosion sous contrainte. EDF entend contrôler l’ensemble de son parc nucléaire d'ici à 2025 et affirme pouvoir tenir les objectifs de retour sur les réseaux des réacteurs concernés pour cet hiver.