Dans deux arrêts publiés du 26 octobre 2022, la Cour de cassation retient qu’un commerce fonctionnant de façon automatique le dimanche après 13h peut avoir recours à du personnel extérieur, tels des agents de sécurité, dès lors qu’ils ne participent pas aux activités du magasin (rangement, assistance aux caisses, etc.). À défaut, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étant plus automatisées, ces salariés sont employés en violation des règles sur le repos dominical. La fermeture du magasin peut dès lors être ordonnée.