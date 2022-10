Si la Conférence des doyens des facultés de médecine est "favorable" à la création d’une 4e année de formation en 3e cycle de médecine générale, cette année "doit entrer dans le cadre d’une reformulation complète de la maquette et ne pas être apposée aux trois précédentes années comme une couche supplémentaire". Voici l’un des aspects soulevé par Didier Samuel, président de la conférence, et Benoit Veber, VP, lors d’un point presse le 27 octobre 2022. Les réformes du 1er cycle et du 2e cycle sont aussi abordées, avec notamment un travail pour homogénéiser les pratiques sur les oraux.