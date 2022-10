Mouvement. Une note de service sur les règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée scolaire 2023, pour les personnels enseignants du second degré, personnels d’éducation et psychologues de l’éducation nationale. Une note de service sur la mobilité des personnels enseignants du premier degré - Rentrée scolaire 2023. Un arrêté précise les dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration pour la rentrée scolaire...