Remanié par les 129 amendements adoptés les 25 et 26 octobre 2022 en commission des affaires économiques et du développement durable du Sénat, le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables accroît le pouvoir des élus locaux. Aux commandes pour définir les zones propices à l’implantation d’énergies renouvelables, ils pourraient par ailleurs s’opposer à un projet éolien terrestre. D’autres ajouts concernent l’essor du photovoltaïque sur les voies ferrées ou encore le partage territorial de la valeur qui se ferait au bénéfice des communes, et non plus via la facture des consommateurs.