L’Inserm et l’université de Limoges signent une convention de mixité pour leurs quatre laboratoires communs

Le 14 septembre 2021, Gilles Bloch, PDG de l’ Inserm , et Isabelle Klock-Fontanille, présidente de l’université de Limoges, ont signé une convention de mixité pour favoriser les mutualisations et renforcer l’innovation ainsi que les transferts de connaissance entre recherche fondamentale et recherche impliquant la personne. Sur le site limougeaud, quatre UMR , un centre d’investigation clinique et une unité de service, plate-forme technique mutualisée, sont labellisés Inserm, certaines de ces structures ayant aussi le CNRS et le CHU en cotutelle. Près de 240 personnes y travaillent, principalement sur des thématiques de recherche en cancérologie, immunopathologie, infectiologie,résistance aux antibiotiques, pharmacologie, transplantation,épidémiologie et médecine tropicale.