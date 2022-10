Des réunions bilatérales ont eu lieu lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 entre les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie dans la perspective de la conclusion d’un 7e avenant conventionnel (lire sur AEF info). La Cnam entend durcir la régulation démographique pour les kinés installés et conditionner l’accès au conventionnement des jeunes diplômés à trois ans d’exercice salarié en établissements ou libéral en zone sous-dense. L’enveloppe financière passerait à 460 M€ (en dehors des aides pour une première installation en zone sous-dense) au lieu de 370 M€.