"Associations, élus, représentants syndicaux, opérateurs, agents", et même usagers sont invités à la Conférence des parties prenantes lancée par le ministère de la Fonction publique ce vendredi 28 octobre 2022, intitulée "Notre Service public". Lors d’une matinée de "grande conversation" et une après-midi d’ateliers, ces acteurs réfléchiront au "sens" et à la "raison d’être" du service public. L’objectif est de "poser un diagnostic partagé" de la fonction publique et d'"éclairer la feuille de route ministérielle".