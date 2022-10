Comme AEF info l’a révélé le 12 octobre 2022 (lire sur AEF info), le MEN annonce avoir présenté, lors du CTMEN du 26 octobre, un décret "visant à permettre aux professeurs non titulaires du premier degré justifiant de 18 mois d’exercice de se présenter à des concours exceptionnels de recrutement de professeur des écoles". Ces concours, poursuit le ministère, "pourront être ouverts dès le printemps 2023 et jusqu’en 2026 inclus dans les académies recourant le plus aux professeurs contractuels dans le 1er degré (Créteil, Versailles, La Guyane)". Les lauréats accéderont au statut de fonctionnaire.