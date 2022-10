Pouvoirs publics Rencontre Macron/Scholz : l’Élysée salue une réunion "très constructive" (europe1.fr). "Constructive", "amicale… La France et l’Allemagne ont salué ce mercredi la rencontre entre Emmanuel Macron et son partenaire allemand Olaf Scholz qui avait lieu ce mercredi à l’Élysée. Gaz, armements : les raisons de la brouille entre la France et l’Allemagne (lefigaro.fr). Si l’annonce d’un programme européen de défense antiaérienne chapeauté par l’Allemagne et excluant...