InVivo signe un accord offrant les mêmes garanties de prévoyance à tous les salariés du groupe en France

À partir du 1er janvier 2022, l’ensemble des salariés de l’Union française de coopératives agricoles InVivo en France aura accès aux mêmes garanties prévoyance et frais de santé, quelles que soient leur société d’appartenance et leur catégorie socio-professionnelle. Direction et organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, Sud et Solidaires) ont signé le 27 septembre 2021 un accord en ce sens. Seule la CGT n’a pas paraphé le texte. Le groupe avait déjà harmonisé et digitalisé ses pratiques en 2018 "face à la multiplicité des dispositifs existant dans le groupe" et aux "inégalités qui en découlaient". En constante croissance, InVivo dit vouloir "continuer à favoriser l’intégration sociale des entités qui rejoignent le groupe".