"On va continuer d’aider [les étudiants], de manière ciblée", souligne Emmanuel Macron, lors de l’émission "L’évènement" sur France 2, le 26 octobre 2022. Face à l’augmentation des prix de l’alimentation – le président de la République cite en exemple la hausse de "50 % du poulet" –, il annonce que le gouvernement va "renforcer les dispositifs pour les étudiants" et notamment "élargir le repas à 1 €". Pour mémoire, élargi à tous les étudiants pendant la crise du Covid-19, ce dispositif est réservé aux étudiants boursiers et précaires depuis la rentrée 2021. "Comme pendant la crise Covid, on va maintenant élargir [les dispositifs], mieux accompagner, avec à la fois nos Crous, donc nos restaurants universitaires et les associations avec lesquelles nous travaillons", dit-il.