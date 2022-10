Un an après le lancement officiel de l’appel à projets "Territoires intelligents et durables", inscrit dans le plan France 2030, les premiers lauréats sont dévoilés, mardi 25 octobre 2022, par le gouvernement. Longuement attendus, les résultats de cette première vague consacrent cinq projets, portés par trois syndicats, une métropole et une région. "Nos territoires font le pari des nouvelles technologies pour développer de nouveaux usages pour nos concitoyens. Nous renforçons cette dynamique avec la seconde vague de l’appel à projets", indique le ministre délégué à la Transition numérique.