Répartition de crédits. Sont annulés, pour 2022, des crédits d’un montant de 329,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables à la dotation du budget général. Le programme 181 Préventions des risques de la mission Écologie, développement et mobilités est notamment concerné à hauteur de 43 700 € en AE et en CP. Création d’arrondissement. Le décret n°2022-1357 du 26 octobre 2022 porte création de l’arrondissement de Saint-Georges...