L’encadrement des loyers expérimenté à Paris est davantage respecté en 2022, selon la Fondation abbé Pierre, qui publie ce jeudi 27 octobre son deuxième baromètre sur le sujet. L’association a, cette fois, étendu le spectre de son étude à d’autres collectivités expérimentatrices : Lille, Lyon, Villeurbanne et les EPT de Plaine Commune et d’Est ensemble. Pour résorber la part de baux dont les loyers dépassent les plafonds légaux, la FAP appelle l’État à renforcer les contrôles et les sanctions, tout en saluant les initiatives des mairies pour repérer et signaler les annonces frauduleuses.