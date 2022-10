Enseignement supérieurINFLATION Éducation, inflation, immigration, retraites… Macron sur France 2 : l’urgent ne fait pas le bonheur (liberation.fr). Invité ce mercredi soir dans l’émission "l’Événement", le président a annoncé la nécessité de poursuivre des aides ciblées vers les ménages "les plus modestes" et les "étudiants". Il a précisé qu’il travaillera avec les Crous, les restaurants universitaires et les associations, citant les repas à 1 euro pour les boursiers mis en place...