La direction d’Audencia a annoncé vendredi 21 octobre 2022, lors d’une assemblée générale, la démission de Makram Chemangui, directeur général adjoint de l’école de management nantaise. Une annonce qui intervient après une série d’articles publiés à partir du mois de septembre dans le média local Médiacités, mettant en cause le management de l’école, qualifié de "brutal" et "toxique", et décrivant un "système vicieux et vicié" (lire sur AEF info).