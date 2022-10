Après l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat du projet de loi Marché du travail et plein-emploi, une Commission mixte paritaire est convoquée pour tenter de trouver un compromis entre les deux chambres. Les sept députés et sept sénateurs se réuniront le mercredi 9 novembre 2022, en fin de matinée. D’ici là, les discussions risquent d’aller bon train entre les parlementaires et l’exécutif pour tenter d’aplanir les fortes divergences apparues sur les questions d’assurance chômage.