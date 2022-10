Maria Lorente Fraguas rejoint Nexans en tant que vice-présidente corporate et directrice des ressources humaines, également en charge de la responsabilité sociétale de l’entreprise, indique l’entreprise dans un communiqué de presse le 27 octobre 2022. Elle est membre du comité exécutif du groupe et contribuera "à la transformation et à la croissance future de Nexans". Basée au siège du groupe à Paris, Maria Lorente Fraguas sera directement rattachée à Christopher Guérin, directeur général.