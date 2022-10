Au JO des 27 et 28 octobre CONTRATS D’ENGAGEMENT. Un arrêté fixe la répartition des contrats d’engagement de service public offerts restant à pourvoir au titre de l’année universitaire 2021-2022 et offerts aux étudiants de 2e cycle et 3e cycle des études de médecine et d’odontologie et aux praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne.Au BO du 27 octobre Ne sont signalés ici que les textes n’ayant pas déjà été publiés au JO. ENS PARIS-SACLAY. Un arrêté revient sur...