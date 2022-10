La 15e édition des Rendez-vous Carnot a réuni plus de 1 100 chercheurs et experts, lors de 8 000 rendez-vous organisés pour les responsables innovation des entreprises, les 12 et 13 octobre 2022, selon un bilan publié par l’AiCarnot le 26 octobre 2022. L’AiCarnot a lancé lors de cet événement la 1re édition du prix des Carnot de la recherche partenariale, récompensant six lauréats dans quatre catégories.