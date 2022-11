La rupture conventionnelle ne s’applique pas au transfert conventionnel du contrat de travail notamment dans un groupe

Les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs et ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016 qui figurera à son rapport annuel et qui est diffusé sur internet.