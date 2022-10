La commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté, mercredi 26 octobre 2022, sans modification, les crédits de la mission "Transformation et fonction publiques" du projet de loi de finances pour 2023. "Nous avons besoin d’un service public fort et de qualité, en capacité de répondre aux nouvelles approches managériales, moins cloisonnées, avec des besoins de plus en plus complexes", a justifié Sophie Errante, députée Renaissance de Loire-Atlantique et rapporteure spéciale de ces crédits. Les groupes politiques ont regretté que le périmètre de la mission ne soit pas assez précis.