L’Adie Paca signe deux conventions expérimentales avec Pôle emploi et l’Urssaf pour sécuriser la création d’entreprises

Alors que 7 % des demandeurs d’emploi de la métropole d’Aix-Marseille déclarent envisager un projet de création d’entreprise, seuls 3 % passent à l’action. L’un des freins est le manque d’information, de réseaux et de disponibilité financière, estime l’ Adie Paca qui a signé deux conventions "expérimentales" avec Pôle emploi et l’ Urssaf , les 2 et 7 octobre 2019, pour renforcer leur coordination et ainsi améliorer la protection et le financement des micro-entrepreneurs. "Se faire accompagner et faire financer son projet en phase de lancement sont des gages de pérennité et de rentabilité des entreprises créées", en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, souligne Sébastien Chaze, directeur de l’Adie Paca. Les deux conventions visent à sécuriser le démarrage puis le développement des projets, notamment au moment d’accéder au crédit bancaire classique, précise-t-il.