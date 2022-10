En amont de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, "Le petit chasseur de fantôme" sera diffusé ce mercredi 26 octobre 2022 sur LCP. Ce documentaire retrace, à travers des portraits, les parcours de vie et les insertions scolaires ou professionnelles de personnes atteints de troubles du spectre de l’autisme. Ces "parcours pour trouver et garder un emploi sont un enjeu pour la société", rappelle la fondation Malakoff Humanis Handicap, dont l’administratrice Claire Compagnon, aussi déléguée interministérielle à la stratégie autisme et troubles du neuro-développement, participera à ce Débat Doc avec Paul El Kharrat, autiste asperger et auteur du livre "Bienvenue dans mon monde Moi, Paul, autiste Asperger". Une projection privée aura également lieu le 21 novembre prochain, à 18 heures au Forum des Images à Paris, en présence des réalisateurs Laurent Kouchner et Mickey Mahut.