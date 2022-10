Le Cnam, le Cesi, le CEA Tech et les Arts et Métiers, porteurs du projet JENII, lauréat de l’AMI DemoES, ont organisé leur première assemblée générale le 21 octobre 2022, tout en signant un accord de consortium. Un point sur l’avancée du projet, dont l’objectif est de développer une offre de formations via des environnements immersifs permis par des jumeaux numériques, a été réalisé. Le travail est réparti entre quatre "work packages", avec derrière la création de 19 jumeaux numériques et une réflexion sur leurs usages dans les formations, mais aussi leur impact.