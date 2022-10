La CRC Paca publie le 24 octobre 2022 un rapport sur le département des Bouches-du-Rhône dans lequel elle épingle le temps de travail des agents, "inférieur à la durée légale". Selon ses calculs, sur la période 2013 à 2020, seuls "11 agents relèvent d’un cycle de travail respectant" les 1 607 heures, les quelque 8 000 autres agents observant des temps de travail pouvant descendre jusqu’à 1 326 heures et 20 minutes. La collectivité perd ainsi chaque année l’équivalent de 203 ETP, soit 9,9 M€. La chambre l’invite "à régulariser cette situation au plus tard pour le 1er janvier 2023, ainsi qu’à renforcer son dispositif de contrôle des heures supplémentaires réalisées et payées". La CRC remarque aussi que les effectifs ont augmenté de 6 % depuis 2013, "avec une politique de recrutement direct de contractuels au lieu de fonctionnaires stagiaires, contraire" à la loi du 13 juillet 1983.