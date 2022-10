Abritant une biodiversité riche et fragile et des puits de carbone, les fonds marins sont menacés par l’industrie minière qui convoite leurs métaux rares. Une résolution déposée le 26 octobre à l’Assemblée nationale, signée par des députés de plusieurs partis et soutenue par des ONG, demande au gouvernement de soutenir un moratoire visant à stopper l’exploration minière. Une position qu’il est appelé à défendre lors des négociations de l’AIFM (Autorité internationale des fonds marins) qui visent à aboutir à un code minier en juillet 2023 donnant le feu vert à l’exploitation.