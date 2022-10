Nouvelle étape pour le programme "Bordeaux ville apaisée", porté par la municipalité pour donner plus de place aux piétons et aux cyclistes et améliorer la qualité de l’air : à partir du 15 novembre, un nouveau secteur de 18,5 hectares sera piétonnisé, dans le quartier des Chartrons. Dix nouvelles bornes seront équipées d’un système de lecture des plaques d’immatriculation permettant l’accès de la zone 24h/24 pour les résidents notamment, indique l’exécutif, mardi 25 octobre 2022. Il lance en parallèle un projet de réaménagement de la place des Chartrons, "très minérale et chaude l’été".