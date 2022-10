Les médecins généralistes exercent de plus en plus souvent en groupe (69 % en 2022 contre 54 % en 2010), selon les publications de la Drees du 26 octobre 2022. 80 % des femmes sont installées en groupe, contre 62 % pour leurs confrères. En 2022, les médecins ont davantage recours à un secrétariat, surtout en exercice groupé. Un médecin sur six assure son propre secrétariat. Mais plus d’un tiers des médecins proposent une prise de rendez-vous en ligne, une solution adoptée par la moitié des médecins de moins de 50 ans. De même, les jeunes adoptent le secrétariat téléphonique externalisé.