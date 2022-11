La politique RH de l'académie de Nantes (63 000 personnels) s'inscrit dans un objectif de proximité, avec notamment le renforcement du conseil en évolution professionnelle et la mise en place de conseillers RH de proximité, en 2019. Arnaud Simon, DRH de l’académie, dresse pour AEF info, le 24 octobre 2022, un bilan de cette GRH de proximité. Il insiste sur "la coordination des acteurs" pour "mieux accompagner les parcours des personnels". Dans les demandes d’information des enseignants, il observe une "représentation forte des personnels du 1er degré" et "des interrogations sur la 2nde partie de carrière". Il estime que de nombreux dispositifs peuvent être actionnés pour répondre à ces questionnements : mobilités, dispositif Passerelle, séjours d’immersion… Enfin, il pointe "une question qui se pose de plus en plus fortement": la constitution de viviers pour la fonction enseignante.