À l’issue d’auditions parfois mouvementées, mercredi 26 octobre au matin, les sénateurs et les députés membres des commissions des affaires économiques des deux chambres ont validé la nomination de Luc Rémont à la tête d’EDF, par 58 voix pour et 48 voix contre. Proposé par l’Élysée, l’ingénieur venu de Schneider Electric s’est attaché à dépassionner le débat en détaillant les trois piliers de son projet industriel, fondé sur une production diversifiée et le développement de solutions innovantes pour les clients et les réseaux. Restaurer la production des réacteurs nucléaires à l’arrêt figure parmi ses priorités.