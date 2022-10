Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi se stabilise au 3e trimestre 2022, observent la Dares et Pôle emploi dans leurs statistiques trimestrielles, diffusées mercredi 26 octobre 2022. En métropole, 5 153 000 personnes sont inscrites en catégories A, B ou C, soit 900 de plus qu’au trimestre précédent. Sur un an, la baisse s'établit à 7,3 %.