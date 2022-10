Alors que les organismes de logement social doivent calculer avant la fin de l’année les provisions sur charges dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, les modalités des boucliers tarifaires relatifs à l’électricité dans les parties communes et au chauffage collectif électrique se font encore attendre. La présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse, tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme dans un courrier adressé le 25 octobre à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et au ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein.